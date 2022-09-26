Путин может применить тактическое ядерное оружие для показательного взрыва - The New York Times

Путин может применить тактическое ядерное оружие / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин, продолжающий терроризировать весь мир, может применить тактическое ядерное оружие. И сделать это он может для того, чтобы устроить демонстрационный взрыв. Об этом сообщает The New York Times.

Такой взрыв может произойти над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

Пока нет доказательств того, что РФ готовится к ядерному удару. Издание считает, что Путин не решится это сделать, ведь услышал жесткий ответ со стороны Запада и союзников Москвы (Китай и Индия).

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

Другие новости: