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Путин хочет закончить войну до 15 ноября: Жданов объяснил, на что надеется диктатор

26 сентября 2022, 07:51

Мобилизация в РФ может продлиться до весны. Поэтому Путин надеется, что Украина согласится на условия оккупантов и не станет возвращать захваченные территории.

Владимир Путин, Олег Жданов
Владимир Путин надеется, что Украина капитулирует, сказал Олег Жданов / Reuters, Главред

Российский диктатор Владимир Путин все еще надеется, что Украина капитулирует и согласится на условия Кремля. Он якобы считает, что это может произойти до 15 ноября. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, сославшись на источники.

По словам Жданова, Россия не сможет в кратчайшие сроки мобилизировать миллион человек и отправить их на фронт. Мобилизация в России может продлиться и до весны. Поэтому Путин надеется, что Украина согласится на условия оккупантов и не станет возвращать захваченные территории.

"Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны – это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО", – сказал Жданов в видеоблоге на Youtube-канале, опубликованном 25 сентября.

Военный эксперт считает, что Путин не отказался от планов захватить всю Украину и может осуществить повторное нападение. Это может произойти в том случае, если наша страна не будет возвращать уже оккупированные населенные пункты.

Частичная мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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