"Путина - в окопы": россияне начали выходить на улицы, испугавшись мобилизации

Россияне начали выходить на улицы, испугавшись мобилизации / скриншот

После объявления о мобилизации многие люди в России вышли на улицы городом с протестом против преступного приказа Владимира Путина.

Немногочисленные акции протеста прошли как минимум в 14 городах, в том числе: в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Улан-Удэ, Иркутске, Железногорске.

Россияне требуют остановить войну в Украине, а некоторые - отправить в окопы Путина.

В Санкт-Петербурге ОМОН бьет людей палками за протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Также бывали случаи, когда на протесте в Москве пропагандисты пытаются убедить российских матерей отпустить детей воевать в Украину и стать мясом.

Частичная мобилизация в России

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он сказал, что Москва, в первую очередь, собирается призвать на войну с Украиной военных запаса и лиц, которые проходили службу в российской армии. Кроме того, Путин добавил, что страна-агрессор признает "результаты референдумов" на оккупированных Москвой украинских территориях.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что Россия на 210-й день "спецоперации" против Украины получила мобилизацию, закрытые границы, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко считает, что России на первом этапе мобилизации не удастся призвать более 40-50 тысяч человек. У Москвы нет ресурсов для подготовки и оснащения большего количества людей. Задача Путина – стабилизировать линию фронта и не сдержать дальнейшее продвижение ВСУ.

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