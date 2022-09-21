"Комплексная программа утилизации россиян": у Зеленского отреагировали на мобилизацию в РФ

Украина отреагировала на объявление мобилизации в РФ / коллаж фото офис президента, УНИАН, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Украинские власти уже потроллили это решение. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что у Путина "все идет по плану".

Он добавил, что ранее Кремль хотел захватить Киев за три дня, а теперь россиянам грозит мобилизация и тюрьма за дезертирство.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, которые требовали уничтожить Украину, наконец получили: 1) мобилизацию; 2) закрытые границы, блокирование банковских счетов; 3) тюрьму за дезертирство; 4) спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не так ли? У жизни замечательное чувство юмора", - написал Подоляк.

Украина отреагировала на объявление мобилизации в РФ / Скриншот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал план Путина по захвату Украины комплексной программой по утилизации россиян.

"Относительно последних заявлений. План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК "Вагнера". Далее: украинский фронт - ликвидация - Белая Лада", - пошутил Данилов.

Украина отреагировала на объявление мобилизации в РФ / Скриншот

Мобилизация в России

Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал такую возможность и заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну.



20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Уже 21 сентября российский диктатор Владимир Путин лично объявил о мобилизации в РФ. Правда он убеждает, что общую мобилизацию вводить никто не будет, ведь речь якобы идет исключительно о частичной мобилизации.

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