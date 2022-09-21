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"Хоть воды принесите": оккупант в украденной форме ВСУ клянчил помощь для армии РФ на митинге

21 сентября 2022, 10:32

Российский военный, вернувшийся из Украины, начал жаловаться, как там тяжело. Говорит, что даже воды у оккупантов нет.

Российские военные
Оккупант в украденной форме ВСУ просил помощи для армии РФ на митинге/ Reuters, скрин

Российский оккупант после возвращения с войны против Украины выступил на митинге в РФ и рассказал о своих "подвигах". Среди подвигов, в частности, кража украинской формы, в которой он и вышел на сцену.

При этом он гордо заявляет, что форму "взял в бою". А вот о том, куда делась его собственная форма и почему он надел на себя краденую одежду украинских военных, захватчик почему-то не уточнил. Видео его выступления опубликовано в Twitter "Восхищенный болгарин".

При этом оккупант жалуется, как же тяжело ему и его "товарищам по оружию" было на фронте в Украине. Говорит, что даже воды у них не было – пришлось пить из болота.

"Мы, конечно, не голыми руками воевали. Воевали по-настоящему и голодали. И воду из болота пили по четыре дня. Чтобы не говорить голословно, эта форма – она ук**овская, взятая в бою, и берет взято в бою. В общем, тяжело там нашим ребятам", – "похвастался" оккупант.

Российские военные
скрин

После такого " гордого выступления "он попросил хоть какой-то помощи для российских военных, которым "так тяжело в Украине".

"Если есть возможность, принесите им хотя бы воды, бутилированной 6 бутылок. Это будет настолько счастье ребятам", – сказал он.

Напомним, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский начал ныть, что российские захватчики на юге недополучают огневой поддержки и вынуждены экономить боеприпасы в условиях, когда ВСУ мощно на них наступают.

А между тем российское военное командование усиливает "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля боя. Захватчикам не дают отступать под угрозой смерти – за это их могут убить свои же.

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