"Разгромили наши позиции": экс-главарь боевиков "ДНР" пожаловался на мощное наступление ВСУ на Херсонщине

Экс-главарь боевиков "ДНР" пожаловался на мощное наступление ВСУ на Херсонщине/ Reuters, Генштаб ВСУ

Российские захватчики на юге недополучают огневой поддержки и вынуждены экономить боеприпасы в условиях, когда украинские Вооруженные силы мощно на них наступают.

Оккупанты из-за такой "экономии" не могут отвечать на обстрелы, а ВСУ уже удалось нанести много успешных ударов по захватчикам. На проблемы оккупационных войск на юге Украины пожаловался в своем Telegram-канале бывший главарь террористов "ДНР", командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Соответствующую публикацию он разместил 20 сентября.

Он отметил, что огневой поддержки больше всего не хватает оккупантам "на правобережном Херсонском плацдарме".

"На вопрос "Почему?" слышат ответ: ждем наступления – экономим боеприпасы. Два дня назад, когда я пережидал обстрел, мы насчитали двадцать пять тяжелых прилетов. Размеренно, методично, с корректировкой с воздуха противник полчаса разматывал наши позиции – а в ответ не было сделано ни одного выстрела", – начал жаловаться боевик.

Также он рассказал, что украинские бойцы смогли с легкостью уничтожить опорный пункт оккупантов, ликвидировать и ранить личный состав. И даже после этого захватчики не отвечали, потому что вынуждены были "экономить боеприпасы".

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что на южном направлении подразделения РФ зажаты между Силами обороны Украины и правым берегом Днепра. В ВСУ рассказали, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении. При этом командование подразделений РФ выходит на связь с ВСУ, чтобы договориться о сдаче в плен.

Аналитики американского института изучения войны сообщали, что российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотичного отступления, как это было после падения обороны оккупантов под Харьковом.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, в какой ситуации находятся оккупанты на юге. На Правобережье Херсонщины ВСУ наносят удары не только по логистическим цепочкам и складам противника, но и по пунктам управления, в результате чего нарушается система управления. Старшее руководство российской группировки войск просто сбежало с правого берега Херсона. И это понимает и офицерский состав, и солдаты.

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