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Между силами ВСУ и берегом Днепра: оккупантов загнали в капкан на юге

19 сентября 2022, 16:12

Командование подразделений РФ выходит на связь с ВСУ, чтобы договориться о сдаче в плен.

Силы АТО, украинская армия на Донбассе
Бойцы ВСУ теснят оккупантов на юге / Reuters

На Южном направлении подразделения РФ зажаты между Силами обороны Украины и правым берегом Днепра.

"Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом - подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как", - сообщила в эфире национального телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк.

По ее словам, есть информация о том, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

"Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они действительно не видят цели своего пребывания на этом направлении, они видят пример востока, и это их очень вдохновляет, поскольку они понимают, что возможен и такой ход событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко к границе с Россией, в отличие от Харьковщины. И на пути у них есть существенная преграда - Днепр, который в принципе для них сейчас непроходимый, непереплывной, непроездной", - пояснила Гуменюк.

Спикер указала, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ, чтобы договориться о том, как бы им сложить оружие.

"Но вы понимаете: они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварный, могут быть разного рода провокации", - добавила Гуменюк.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Другие новости:

Херсонская область Гуменюк война России и Украины
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