"Освободили еще 2 дня назад": ВСУ подняли украинский флаг в Херсонской области и выбили оккупантов

Высокополье / facebook.com/kirill.timoshenko

В Херсонской области в поселке Высокополье подняли государственный флаг Украины. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", - написал он.

Тимошенко обнародовал фото с поднятым флагом, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских оккупантов.

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Как написал в соцсети народный депутат Алексей Гончаренко, Высокополье якобы освободили еще 2 дня назад.

"По моим данным, Высокополье освободили еще два дня назад. Слава героям! Слава ВСУ!", - написал Гончаренко.

Освобождение Высокоплья

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Война в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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