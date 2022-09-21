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ВСУ освободят часть Херсонщины в ближайшие недели, Крым - до середины 2023 года - Ходжес

21 сентября 2022, 07:43

Руководство РФ пытается понять, как вывести войска из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический уход или не привело к масштабным потерям.

Бен Ходжес
Бен Ходжес спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ / Фото Reuters

Защитники Украины до конца 2022 года оттеснят российских оккупантов на линию 23 февраля. Далее контрнаступление распространится на Крым. Такое мнение озвучил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его прогнозу, операция на Харьковщине обязательно принесет успех и в Луганской области.

"Они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не позволяя им перегруппироваться, возобновить свои силы. Я бы ожидал, что украинские войска освободят Крым до середины следующего года", – сказал генерал в отставке изданию РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли Украина освободить хотя бы ту часть Херсонской области, что на правом берегу Днепра, Ходжес ответил утвердительно.

"Конечно. Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности. Я поражен их упорным, методическим подходом к изматыванию, истощению российских войск в Херсонской области", – сказал Ходжес.

"Нет необходимости ввязываться в большое сражение, если россиян там можно изолировать и либо уничтожить, либо захватить в плен", – отметил он.

Генерал в отставке также считает, что российское руководство пытается понять, как вывести войска из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический уход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда они начнут двигаться, пересекать реку.

Как сообщал Главред, ранее аналитики Института изучения войны также отмечали, что российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, как это было после падения обороны оккупантов под Харьковом.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России. По словам главы государства, за время пребывания в регионе захватчики даже не пытались что-то сделать для людей. Они оставили после себя опустошенные села, в некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось. По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

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