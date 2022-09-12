ВСУ на Харьковщине выходят на границу с РФ, оккупанты разбегаются - Синегубов

Украинские военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов.
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ", - рассказал он.
Синегубов добавил, что накануне россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района.
При этом на отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ, резюмировал он.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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