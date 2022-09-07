ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандист

Войска Украины наступают на позиции оккупантов РФ в Харьковской области / Коллаж УНИАН

Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная. Об этом заявил российский пропагандист Юрий Котенок.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

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"Подтверждаю окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБРов в городской черте Балаклеи. Вчера связь с парнями была, сегодня нет", - пишет Котенок.

Также он добавил, что войска РФ опасаются удара уже по своей группировке на Изюмском направлении на Донбассе. Противник назвал обстановку сложной.

"Ситуация сложная. Понятно стремление противника взять Балаклею. Далее открывается дорога на Изюм, создается угроза тылу Славянско-Краматорской группировки", - подчеркнул пропагандист Юрий Котенок.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

О начале контрнаступления армии Украины в Харьковской области информация появилась 6 сентября. Сообщалось о нанесении внезапного и сильного удара во фланг так называемой Изюмской группировки в направлении Балаклеи.

Украинские войска, вероятно, могли освободить части Балаклеи и другие населенные пункты. Генштаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Арестович также добавил, что артиллерия ВСУ достает и до оккупированного россиянами Купянска. Там находится ключевой железнодорожный узел, путем которого снабжается группировка оккупантов в Харьковской области.

Смотрите видео ТСН - в ВСУ объявили о контрнаступлении в Херсонской области

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