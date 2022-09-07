УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандист

7 сентября 2022, 13:38

В Балаклее Харьковской области идут бои.

ВСУ Войска РФ
Войска Украины наступают на позиции оккупантов РФ в Харьковской области / Коллаж УНИАН

Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная. Об этом заявил российский пропагандист Юрий Котенок.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Видео дня

"Подтверждаю окружение сводных отрядов самарского и башкирского СОБРов в городской черте Балаклеи. Вчера связь с парнями была, сегодня нет", - пишет Котенок.

Также он добавил, что войска РФ опасаются удара уже по своей группировке на Изюмском направлении на Донбассе. Противник назвал обстановку сложной.

"Ситуация сложная. Понятно стремление противника взять Балаклею. Далее открывается дорога на Изюм, создается угроза тылу Славянско-Краматорской группировки", - подчеркнул пропагандист Юрий Котенок.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

О начале контрнаступления армии Украины в Харьковской области информация появилась 6 сентября. Сообщалось о нанесении внезапного и сильного удара во фланг так называемой Изюмской группировки в направлении Балаклеи.

Украинские войска, вероятно, могли освободить части Балаклеи и другие населенные пункты. Генштаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Арестович также добавил, что артиллерия ВСУ достает и до оккупированного россиянами Купянска. Там находится ключевой железнодорожный узел, путем которого снабжается группировка оккупантов в Харьковской области.

Смотрите видео ТСН - в ВСУ объявили о контрнаступлении в Херсонской области

Другие новости:

ВСУ Харьковская область войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:12

Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

14:06

Воинский учет для женщин отсрочили на год - МинобороныВидео

13:46

Путин цинично заявил, что РФ "ничего не потеряла с 24 февраля"Видео

13:38

ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандистВидео

13:35

РФ может напасть на Польшу уже через три года - Минобороны РПВидео

Реклама
13:14

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

13:00

Гороскоп на завтра 8 сентября 2022: Овнам – опасность, Ракам – деньги, Стрельцам – сплетниВидео

12:59

Война в Украине не растянется на годы, но и быстрой победы не будет - ДаниловВидео

12:51

День Натальи 2022: душевные поздравления и милые открытки в день ангела

12:47

Сегодня - презентация нового iPhone 14: характеристики и сколько будет стоитьВидео

12:40

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер ЭстонииВидео

12:36

Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRAВидео

12:01

Путин бесится и хочет сделать пакостьмнение

11:53

"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в УкраинеВидео

11:47

"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

11:44

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:25

Путин обвинил США в "обмане" и хочет переписать зерновое соглашениеВидео

11:16

ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионовВидео

10:49

Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

10:40

В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атакуВидео

Реклама
10:39

"Это не будет быстро": британский доброволец рассказал детали контрнаступления на ХерсонщинеВидео

09:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

09:50

ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISWВидео

09:40

"Мы делаем то, что правильно": Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков УкраинеВидео

09:14

"В бою потерял дубинку и щит": ВСУ ликвидировали росгвардейца из Саратовской области

09:01

Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - МиловановВидео

08:54

Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022: Ракам – деньги, Девам – ссоры, Козерогам – вещие сныВидео

08:49

День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

08:30

Как освободить место на кухне: главные правила, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУВидео

08:25

Русские получили прилет в ответ на газовый шантажмнение

08:20

Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты "посыпятся" - ХоджесВидео

08:05

Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

07:36

Служил в Абхазии, ликвидирован в Украине: ВСУ в Херсонской области "задвухсотили" оккупанта из Рязани

07:05

ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

07:05

Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

06:42

"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – АрестовичВидео

06:38

Когда закончится войнамнение

05:38

Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягамВидео

04:41

Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

Реклама
03:55

"А зачем такое декольте глубокое?": Волочкова в кружевах едва не растеряла свои "бидоны"

03:20

Врежет дубак до -5º: украинцы узнали сроки пугающего прогнозаВидео

03:20

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

02:45

Военный эксперт объяснил ситуацию с блицкригом ВСУ в Херсонской области

02:08

Лицо подростка, тело бабушки: Мадонна засветилась топлес без макияжа и фильтров

01:04

Все будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 годуВидео

00:51

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

00:09

Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

06 сентября, вторник
23:51

Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

23:46

В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭСВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять