"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – Арестович

Советник главы Офиса президента не уточнил, о каком городе идет речь, но сказал, что защитники Украины применили тактику, которой ранее еще не пользовались.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успешных действиях Вооруженных сил Украины, которые помогут обстреливать силы оккупантов в Изюме и Купянске в Харьковской области.
По его словам, речь идет только о первом дне украинского наступления и россияне, скорее всего, попытаются нанести контрнаступление.
"Город, который мы не называем, взять одним ударом в сутки — это очень большой успех. Напомню, что россияне брали этот город несколько недель. Ну, не этот город, а аналогичные города", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 6 сентября.
Арестович уточнил, что отступить оккупантов заставила новая тактика ВСУ, которую они еще не применяли.
"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно сбежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город сбежали. Но российское командование пытается восстановить состояние, перебрасывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов", — сказал советник главы ОП.
По его словам, "над Изюмом нависла очень серьезная угроза". Также артиллерия ВСУ теперь достреливает до Купянска — важного железнодорожного узла на Харьковщине, который пока контролируют захватчики.
"А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма. Всего северо-восточной группировки на Донецком направлении. Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян, – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил Арестович.
Ситуация на Харьковском направлении
5 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что в результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.
В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.
6 сентября военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в Харьковской области российским оккупантам приходится несладко, и далее для них ситуация ухудшится еще больше. Одного-двух месяцев должно хватить на то, чтобы "разобраться" с этой группировкой.
"Движение из Балаклеи также нейтрализуется. ВСУ разбивают мосты и логистику вокруг этой группировки оккупантов, которая потенциально может оказаться в котле. Переправы в районе Купянска разбиты. Склады там уже разрушены, поэтому группировка в Изюме будет браться в огненный мешок. ВСУ давят на них с южных позиций. За последние пару дней освободили поселок Озерное", - рассказал он.
Другие новости:
- Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действия
- Воинский учет для женщин: в Минобороны анонсировали важные изменения
- "Все очень сложно": на юге россияне все чаще поднимают белый флаг - ВСУ