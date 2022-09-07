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"Большая проблема для оккупантов": ВСУ освободили город на Харьковщине за сутки одним ударом – Арестович

7 сентября 2022, 06:42

Советник главы Офиса президента не уточнил, о каком городе идет речь, но сказал, что защитники Украины применили тактику, которой ранее еще не пользовались.

Арестович
Арестович рассказал об успехах Вооруженных сил Украины / Коллаж Reuters, скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успешных действиях Вооруженных сил Украины, которые помогут обстреливать силы оккупантов в Изюме и Купянске в Харьковской области.

По его словам, речь идет только о первом дне украинского наступления и россияне, скорее всего, попытаются нанести контрнаступление.

"Город, который мы не называем, взять одним ударом в сутки — это очень большой успех. Напомню, что россияне брали этот город несколько недель. Ну, не этот город, а аналогичные города", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 6 сентября.

Арестович уточнил, что отступить оккупантов заставила новая тактика ВСУ, которую они еще не применяли.

"В одном городе, название которого мы не называем, случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно сбежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город сбежали. Но российское командование пытается восстановить состояние, перебрасывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов", — сказал советник главы ОП.

По его словам, "над Изюмом нависла очень серьезная угроза". Также артиллерия ВСУ теперь достреливает до Купянска — важного железнодорожного узла на Харьковщине, который пока контролируют захватчики.

"А это основная артерия обеспечения группировки противника возле Изюма. Всего северо-восточной группировки на Донецком направлении. Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян, – ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема", – добавил Арестович.

Ситуация на Харьковском направлении

5 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что в результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.

6 сентября военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в Харьковской области российским оккупантам приходится несладко, и далее для них ситуация ухудшится еще больше. Одного-двух месяцев должно хватить на то, чтобы "разобраться" с этой группировкой.

"Движение из Балаклеи также нейтрализуется. ВСУ разбивают мосты и логистику вокруг этой группировки оккупантов, которая потенциально может оказаться в котле. Переправы в районе Купянска разбиты. Склады там уже разрушены, поэтому группировка в Изюме будет браться в огненный мешок. ВСУ давят на них с южных позиций. За последние пару дней освободили поселок Озерное", - рассказал он.

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