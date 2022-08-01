Путин, возможно, приказал войскам взять Харьков и область - ISW

Путин, Харьков / скриншот

Российская армия, вероятно, создает условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова.

По информации американского Института исследования войны (ISW), российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Комышувахи и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции.

Русские могут использовать свои позиции в районе Балаклеи, чтобы возобновить штурм Харькова с юго-востока. Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковская область или Харьков, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

Аналитики ранее предполагали, что президент России Владимир Путин, возможно, приказал русским войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей. Российские силы также могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

Читайте также"Привет, Бог! Спаси Харьков": украинцев до слез растрогала записка мальчика в соборе в АвстрииНапомним, что российские оккупационные войска не прекращают обстрелы Харькова. Рано утром 30 июля российские войска нанесли два ракетных удара по городу. Был "прилет" в Слободской район.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, первый "прилет" был около трех часов ночи.

Также сообщалось, что российские оккупанты под утро 29 июля ударили ракетами по центральной части Харькова. В городе были зафиксированы два "прилета" - в двухэтажный дом и в здание одного из высших учебных заведений.

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