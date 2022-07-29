РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

​ Харьков снова атаковали российские оккупанты / Фото УНИАН

Российские оккупанты под утро 29 июля ударили по центральной части Харькова. В городе зафиксированы два "прилета" - в двухэтажный дом и в здание одного из высших учебных заведений. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков произошла после четырех часов утра пятницы. Жители города сообщили, что вслед за объявленной воздушной тревогой в городе прогремели несколько взрывов и было заметно два источника дыма вблизи центра.

Мэр Харькова впоследствии подтвердил два российских прилета в центральной части Харькова.

"В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГосЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из высших учебных заведений Харькова. Пока информации о пострадавших или погибших нет", - написал Терехов в Telegram.

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Как сообщал Главред, рано утром 28 июля российские оккупационные войска совершили массированный ракетный обстрел северных областей Украины. С территории Беларуси с 5:20 до 6:30 пятницы было выпущено более 20 ракет.

18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.

Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

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