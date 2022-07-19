РФ ударила ракетами по Одесской области: есть раненые и разрушения

Последствия ракетного удара по Одесской области / Фото t.me/odesacityofficial

Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Как сообщил заместитель главы Одесской РВА Алексей Мацулевич, в результате "прилета" произошел пожар в двух домах, еще два дома разрушены. Во многих выбиты стекла.

Позже в Оперативном командовании Юг сообщили, что оккупанты запустили семь ракет типа Калибр из Черного моря, одну из них сбили силы ПВО.

"В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 300 кв. м был оперативно ликвидирован спасателями. Привлекались 95 спасателей, 16 единиц техники.

В местах "прилетов" вспыхнули пожары / Фото t.me/odesacityofficial

Как сообщал Главред, 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Четыре ракеты были сбиты, две попали по территории Черкасской области.

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру.

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