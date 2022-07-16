РФ нанесла ракетный удар по Украине с Каспия: что известно о "прилетах" и разрушениях

ПВО сбила ракеты РФ / АрміяInform

В субботу около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.

Четыре ракеты были сбиты, две попали по территории Черкасской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555). Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине. Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются", – говорится в сообщении.

В свою очередь глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что российские оккупанты обстреляли Чигиринскую громаду в Черкасской области, враг попал в сельхозпредприятие.

"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской тергромады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно, без жертв", - отметил он в Telegram.

В то же время, по словам Табурца, уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота.

Читайте такжеШтурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступить

Новые угрозы РФ

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию группировок российских войск "Юг" и "Центр", которые ведут боевые действия против Украины.

После этого он дал поручение "наращивать действия на всех направлениях".

При этом в российском ведомстве цинично заявили, что такой приказ Шойгу якобы отдал для того, чтобы исключить возможность нанесения Украиной "массированных ракетных и артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов".

Читайте еще: