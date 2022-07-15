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Ракетный удар по Николаеву: в городе прогремели 10 мощных взрывов

15 июля 2022, 08:05

Местные жители насчитали около 15 взрывов. Взрывная волна бьет стёкла далеко от места ракетных ударов.  В месте прилета - огромное облако дыма.

Взрывы в Николаеве 15 июля, над городом - клубы дыма
Взрывы в Николаеве 15 июля, над городом - клубы дыма / Фото Telegram

Утро пятницы, 15 июля, в Николаеве началось с воя сирены воздушной тревоги и взрывов. Ракетный удар по городу подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, прогремели уже 10 взрывов. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий.

"Более 10 мощных взрывов прогремело только что в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем!" - написал Сенкевич в Telegram.

Тем временем местные Telegram-каналы пишут, что в Николаеве есть "прилеты", над городом поднимается дым. Пишут о попаданиях то ли в жилой дом, то ли рядом с ним.

Взрывы в Николаеве 15 июля
Взрывы в Николаеве прогремели утром 15 июля / Фото Telegram

Жители города насчитали около 15 взрывов. Сообщается, что взрывная волна бьет стёкла далеко от места ракетных ударов.

"В месте прилета просто огромное облако дыма. Бьют в одно и то же место. Запускают из-под Херсона", - пишут Новости Николаева.

Ракетный удар по Виннице 15 июля 2022

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Около 117 человек ранены, 64 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Судьба десятков людей неизвестна.

В результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. Ее мама Ирина выжила, однако женщине обломком оторвало ногу, за жизнь пострадавшей теперь борются врачи.

Кроме того, в результате удара по Виннице погибли две сотрудницы медицинского центра Нейромед – администратор Гула Екатерина и менеджер Харченко Татьяна. Еще два медика учреждения находятся в тяжелом состоянии.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что после удара по Виннице задержали несколько десятков человек. Их проверяют на причастность к корректировке ракетных обстрелов.

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