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Ракетный обстрел Винницы: правоохранители задержали возможных корректировщиков огня

14 июля 2022, 20:40

Правоохранители задержали несколько десятков предполагаемых наводчиков, их допрашивают.

Монастырский, ракетный удар по Виннице
В Виннице задержали предполагаемых наводчиков оккупантов / ГСЧС

В Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинге.

Уже после допросов можно будет сказать, кто из задержанных был наводчиком.

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек", - отметил он.

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Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

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