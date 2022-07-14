Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возросло

Винница / ДСНС

В Виннице по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6-х из них пока удалось идентифицировать.

Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших.

Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждены более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители имели возможность тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", - заявил Клименко.

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РФ пытается запугать умышленным убийством

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице, чтобы запугать.

"Уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице. Трое детей, в том числе малыш на фото. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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