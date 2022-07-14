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Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возросло

14 июля 2022, 18:03

Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Винница, ракетный удар по Виннице
Винница / ДСНС

В Виннице по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6-х из них пока удалось идентифицировать.

Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших.

Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждены более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители имели возможность тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", - заявил Клименко.

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  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Виннице
    Последствия ракетного удара по Виннице ГСЧС Украины

РФ пытается запугать умышленным убийством

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РФ нанесла ракетный удар по Виннице, чтобы запугать.

"Уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице. Трое детей, в том числе малыш на фото. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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война в Украине Винница Дмитрий Кулеба Игорь Клименко война России и Украины
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