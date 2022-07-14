Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на Винницу

Алексей Арестович / скриншот, ДСНС

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович резко отреагировал на ракетный удар оккупантов по Виннице, Николаеву и Харькову.

"Мы будем бить по ним. Они по нам. Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове", - пишет Арестович в Telegram.

По его словам, лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.

"Если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен. Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём - это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой", - сказал Арестович.

Он отметил, что каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия.

"Будет ещё много наших ударов, их ударов в ответ, снова наших, снова их. Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует. А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации. Взвешены, признаны лёгкими и вытолкнуты из мира прочь. Сегодня ночью ЗСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков", - сказал Арестович.

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Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

По последним данным известно о 20 погибших. Более 90 человек пострадали.

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