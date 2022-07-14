Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на Винницу

Сегодня ночью ЗСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков, предупредил Арестович.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович резко отреагировал на ракетный удар оккупантов по Виннице, Николаеву и Харькову.
"Мы будем бить по ним. Они по нам. Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове", - пишет Арестович в Telegram.
По его словам, лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.
"Если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен. Стрельба крылатыми ракетами по центру города днём - это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой", - сказал Арестович.
Он отметил, что каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия.
"Будет ещё много наших ударов, их ударов в ответ, снова наших, снова их. Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует. А убьёт его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации. Взвешены, признаны лёгкими и вытолкнуты из мира прочь. Сегодня ночью ЗСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков", - сказал Арестович.
Читайте также"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены
Ракетный удар по Виннице
Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.
По последним данным известно о 20 погибших. Более 90 человек пострадали.
Читайте также:
- Страна-убийца ударила ракетами по центру Винницы - Зеленский опубликовал видео с места "прилета"
- Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них дети
- "Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены