"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены

В результате ракетного удара по Виннице погибли по меньшей мере 17 человек.
В центре Винницы в результате ракетного удара погибли мать с маленьким ребенком. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
На фото в соцсетях видно опрокинутую у дороги детскую коляску и тело погибшей. Удар был таким сильным, что у женщины оторвало конечность.
Военный, увидевший растерзанное тело ребенка, не смог сдержать эмоций.
В ГСЧС подтвердили гибель женщины с младенцем.
"Россия должна исчезнуть", - написали спасатели.
Кроме дома быта "Юбилейный" был частично разрушен медицинско-диагностический центр. Вероятно, число жертв и пострадавших будет расти.
Уже известно о 17 погибших вследствие удара, среди них двое детей. За медицинской помощью обратились около 90 человек.
Ракетный удар по Виннице
Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.Читайте такжеРакетный обстрел Николаева: утром оккупанты ударили в жилую многоэтажку, есть жертвы
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.
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