"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно повреждены

В Виннице в результате ракетного удара погибли мама и младенец / ГСЧС

В центре Винницы в результате ракетного удара погибли мать с маленьким ребенком. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

На фото в соцсетях видно опрокинутую у дороги детскую коляску и тело погибшей. Удар был таким сильным, что у женщины оторвало конечность.

В Виннице погибли мам и младенец / ГСЧС

Военный, увидевший растерзанное тело ребенка, не смог сдержать эмоций.

В ГСЧС подтвердили гибель женщины с младенцем.

"Россия должна исчезнуть", - написали спасатели.

Кроме дома быта "Юбилейный" был частично разрушен медицинско-диагностический центр. Вероятно, число жертв и пострадавших будет расти.

Уже известно о 17 погибших вследствие удара, среди них двое детей. За медицинской помощью обратились около 90 человек.



Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.Читайте такжеРакетный обстрел Николаева: утром оккупанты ударили в жилую многоэтажку, есть жертвы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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