Уже 12 погибших и 25 раненых: спасатели показали последствия ракетного удара РФ по Виннице

Спасатели показали последствия ракетного удара РФ по Виннице / t.me/dsns_telegram

Количество погибших мирных жителей после ракетного удара России по Виннице увеличилось.

По информации ГСЧС, по состоянию на 12:15 уже 12 погибших и 25 раненых. На месте работает 90 спасателей.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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