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В Виннице прогремели взрывы: подробности

14 июля 2022, 11:26

Российские оккупанты обстреляли Винницу.

Винница
Винница / Скриншот

Россия нанесла удар по городу Винница. Согласно предварительным данным, есть прилеты. Людей просят оставаться в укрытиях и не распространять сведений о местах и масштабах попадания. Местные жители заявили о звуках взрывов в городе, перед этим они заметили пролет ракет.

В четверг, 14 июля, российские оккупационные войска, вероятно, нанесли ракетный удар по Виннице. В городе прогремела серия взрывов, объявили воздушную тревогу.

Мэр города в своем Telegram-канале Сергей Моргунов пишет, что зафиксированы прилеты. Людей просят оставаться в укрытиях и не распространять сведения о локации и масштабах попадания. На месте происшествия работают экстренные службы.

"В Виннице прилеты. Оставайтесь в укрытиях. Не распространяйте никакой информации о локации и масштабах попадания. В настоящее время экстренные службы выехали на место", - рассказал градоначальник.

Пресс-служба Винницкого городского совета просит местных жителей не выходить из укрытий.

"В Виннице прогремели взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фото и видео", - указано в сообщении.

Новость дополняется.

Винница войска России война России и Украины
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