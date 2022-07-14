Страна-убийца ударила ракетами по центру Винницы - Зеленский опубликовал видео с места "прилета"

Владимир Зеленский назвал Россию страной-террористом. Каждый день РФ уничтожает мирное население, убивает детей, направляет ракеты по гражданским объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.
По словам президента, от российской ракеты погиб в том числе и маленький ребенок.
Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.
"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский в Telegram.
Как сообщал Главред, 14 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Виннице. В городе прогремела серия взрывов.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на данный момент известно уже о 8 погибших после ракетного удара, среди них - ребенок.
Напомним, утром 14 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога.
По областному центру было выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. По предварительным данным, обошлось без жертв.
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