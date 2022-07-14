В Николаеве прогремели мощные взрывы, под утро оккупанты ударили по городу ракетами

Черный дым поднимается над Николаевом после ракетного удара / Фото Telegram

В четверг, 14 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Есть попадания по ряду гражданских объектов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Оккупанты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - написал Сенкевич в Telegram и попросил не публиковать фото и видео с обстрелов до появления официальной информации.

Детальнее о последствиях обстрелов мэр Николаева пообещал рассказать впоследствии.

Тем временем жители города пишут в Сети, что после ракетного удара над Николаевом поднимается дым, ударной волной в квартирах повыбивало окна. Вероятно, есть "прилет" в жилой дом.

Взрывной волной повыбивало окна / Фото Telegram

Как сообщал Главред, рано утром 13 июля в Краматорске Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Позже мэр города сообщил, что оккупанты нанесли по городу два удара - в лесополосу и промзону. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Вечером 13 июля в оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине вновь прогремели мощные взрывы. Ракеты попали во вражеский склад с боеприпасами. Над городом видны клубы дыма.

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