В Николаеве прогремели мощные взрывы, под утро оккупанты ударили по городу ракетами

Всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Есть попадания по ряду гражданских объектов.
В четверг, 14 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Есть попадания по ряду гражданских объектов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Оккупанты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - написал Сенкевич в Telegram и попросил не публиковать фото и видео с обстрелов до появления официальной информации.
Детальнее о последствиях обстрелов мэр Николаева пообещал рассказать впоследствии.
Тем временем жители города пишут в Сети, что после ракетного удара над Николаевом поднимается дым, ударной волной в квартирах повыбивало окна. Вероятно, есть "прилет" в жилой дом.
Как сообщал Главред, рано утром 13 июля в Краматорске Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Позже мэр города сообщил, что оккупанты нанесли по городу два удара - в лесополосу и промзону. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Вечером 13 июля в оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине вновь прогремели мощные взрывы. Ракеты попали во вражеский склад с боеприпасами. Над городом видны клубы дыма.
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