Ад в Краматорске: рано утром в городе прозвучали мощные взрывы: первые подробности

Взрывы в Краматорске прогремели рано утром 13 июля 2022 / скриншот

Рано утром в среду, 13 июля, в Краматорске Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Также очевидцы сообщают и о взрывах в Константиновке.

Официальной информации пока что нет, но местные жители пишут в соцсетях, что было как минимум четыре "прилета". Над городом поднимается черный дым.

"В Краматорске – настоящий ад! Видео мощнейшего прилета зафиксировали камеры. Очевидцы пишут минимум о 4 взрывах", - пишут в Telegram-каналах.

Как сообщал Главред, 7 июля российские военные обстреляли центр Краматорска Донецкой области. Оккупанты ударили авиаракетами. В результате авиаудара погибли люди.

Отметим, аналитики Института изучения войны прогнозируют, что российская армия, вероятно, готовится к одновременному наступлению на Славянск и Краматорск. Такое предположение озвучили аналитики вашингтонского суток 7 июля.

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