Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска, есть раненые

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Российские войска обстреляли спальные районы Краматорска Донецкой области из РСЗО "Смерч".

Как сообщает Краматорский городской совет, в результате удара женщина получила ранения.

"Опять" Смерч " по Краматорску. Били по частному сектору и спальным районам города. Ранена женщина, получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение", - сказано в нем.

Отмечается, что на местах сейчас работают взрывотехнические службы.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

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