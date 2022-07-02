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Для контрнаступления ВСУ нужно много оружия, Украина его получит за месяц, два-три – Подоляк

2 июля 2022, 10:42

Никто не собирал столько оружия, сколько находится на военных складах России, сказал Михаил Подоляк.

Подоляк ВСУ
На складах стран Запада не хватает оружия для Украины - Подоляк / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Бюрократических препятствий для поставок Западом оружия Украине уже нет. Для получения Киевом оружия, которое нужно ВСУ для перехода в контрнаступление и деблокады украинских территорий, следует учитывать ситуацию со складами. Идет их пополнение. Вооружения будут направлены украинскому государству в течение одного-двух-трех месяцев. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что первым проблемным моментом в поставках Украине вооружений с Запада была бюрократия. Однако этот аспект уже урегулирован и формальных препятствий никаких нет.

Читайте такжеКонтрнаступление в разгаре: ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области - ISW"Первая составляющая - это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставок оружия от наших партнеров", - говорит Подоляк.

Впрочем, по его словам, существует проблема наличия оружия на складах. Столько единиц боевой техники там нет, и сейчас хранилища пополняются. После этого в течение одного-двух-трех месяцев вооружение пойдет в Украину.

"Есть другой фактор - проблема количества этого оружия на складах. Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Военная помощь Украине от Запада

Президент США Джо Байден 30 июня сделал заявление, согласно которому Вашингтон намерен поставить Украине современные системы противовоздушной обороны, артиллерию и боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, ожидаются и дополнительные поставки HIMARS с других стран.

Также Байден рассказал о том, что 50 мировых государств во главе с Соединенными Штатами предоставят Украине более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов и 140 тысяч противотанковых систем.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Пентагон подтвердил военную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов США. Киев должен получить дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS и до 150 тысяч снарядов для 155 миллиметровой артиллерии.

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