Дальнобойная ПВО и мощные снаряды: США вооружат ВСУ на $820 млн

Система ПВО NASAMS / kongsberg.com

Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине очередной партии военной помощи.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн.

По его словам, он будет включать, в частности: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии.

"Спасибо союзникам", - добавил Ермак.

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