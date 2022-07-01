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Дальнобойная ПВО и мощные снаряды: США вооружат ВСУ на $820 млн

1 июля 2022, 21:58

Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

NASAMS
Система ПВО NASAMS / kongsberg.com

Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках Украине очередной партии военной помощи.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн.

По его словам, он будет включать, в частности: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии.

"Спасибо союзникам", - добавил Ермак.

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