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Достанут до Калуги и Липецка: США планируют вооружить Украину мощными ракетами

13 апреля 2022, 15:42

Украинской армии могут предложить несколько типов американских ракетных комплексов.

ATACMS на шасcи M270
ATACMS на шасcи M270

Для защиты Украины от варварских бомбардировок РФ США могут передать Киеву ракеты, способные наносить удар на дистанции до 500 км., которые должны атаковать российские аэродромы.

Как уточнила замминистра обороны США Кэтлин Хикс, на сегодня Вашингтон активно рассматривает этот вопрос, сообщает Голос Америки.

При этом подчеркивается, что США рассматривают разные типы средств, способные "доставать" до аэродромов на территории России.

Карта военных аэродромов РФ и Беларуси / Радио Свобода

Как предположило издание Defense Express, украинской армии могут предложить несколько типов американских ракетных комплексов:

  • ATACMS
  • PrSM
  • Naval Strike Missile

Ракетный комплекс ATACMS. Его называют аналогом Точки-У. Он имеет на вооружении баллистические ракеты и является наиболее вероятным к передаче комплексом.

/ Скриншот

Комплекс может поставляться в двух вариантах — на гусеничном шасси М270 с двумя ракетами или же на колесном шасси HIMARS с одной ракетой.

  • Основная цель — удары по аэродромам, штабам и другим важным объектам.
  • Ракетный комплекс ATACMS может наносить удары на дистанции около 300 км (Точка-У — 120 км).
  • Масса боевой части ракеты составляет 230 кг.
  • Точность поражения составляет 10-20 метров отклонения от цели.

PrSM – ракетный комплекс с дальностью поражения в 500 км. Имеет ту же пусковую установку, что и ATACMS. Однако она стала точнее и дальнобойнее.

/ Скриншот

Пусковая установка несмотря на свои малые размеры помещает теперь сразу 4 ракеты.

Вероятность поставок в Украину – низкая. Основная причина невозможности поставок — дата поставок в армию США. Первые ракеты Lockheed Martin будет передавать в 2023 году.

Naval Strike Missile — противокорабельные ракеты с дальностью до 185 км. Существует также сухопутная версия с такими же характеристиками.

Naval Strike Missile
  • Боевая часть ракеты — 125 кг.
  • Оснащается крылатыми ракетами с технологиями малозаметности.
  • Имеет тепловизионную головку самонаведения вместе со спутниковой навигацией и системой Tercom (проверяет курс по визуальным наземным ориентирам).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы расширить разновидность вооружений, которое предоставят Украине для защиты от России в рамках нового пакета военной помощи. Так, в список готовятся добавить еще бронированные внедорожники Humvee и дроны.

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