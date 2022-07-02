УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин будет давить на Лукашенко и ОДКБ, он потребует войска или технику для захвата Украины – Жданов

2 июля 2022, 12:26

Военная техника на складах России оказалась металлоломом – Москва не может воспользоваться этими огромными запасами, считает Олег Жданов.

Лукашенко Путин
Путин будет гнать Лукашенко на войну против Украины - Жданов / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин мог уже додавить самозваного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы Беларусь все-таки вступила на полноценном уровне в войну России против Украины. Однако пока непонятно, когда конкретно Лукашенко пойдет на такой шаг. На следующей встрече Союзного государства или ОДКБ Путин будет оказывать давление на всех. Российская военная техника оказалась металлоломом – оккупанты не могут ей пользоваться. Поэтому Путин потребует либо технику, либо войск от постсоветских государств, чтобы попытаться захватить Украину. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что есть информация, согласно которой Путин уже додавил Лукашенко, чтобы Беларусь напрямую вступила в войну РФ против Украины. Но когда глава РБ на это решится пока непонятно. Ранее он неоднократно давал обещания подключить свои войска к вооруженной конфронтации, но безрезультатно для Кремля.

Читайте такжеЕсли Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – Золотарев"Есть неофициальная информация, что Путин додавил Лукашенко, и тот пообещал (вступить в войну). Однако мы не знаем сроков – когда он пообещал это сделать. Впрочем, Лукашенко уже как-то обещал вступить в войну – 21 марта, однако он так этого и не сделал", - сказал Жданов.

Согласно прогнозу эксперта, уже на следующей встрече Союзного государства или Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин будет оказывать давление на всех. Российская военная техника оказалась металлоломом, который не годится для войны. Поэтому Путин потребует от Беларуси и других постсоветских государств, чтобы ему дали либо технику, либо войска. Цель – захват Украины с последующей ее интеграцией в так называемое "Союзное государство".

"Я думаю, на следующей встрече Союзного государства или ОДКБ Путин будет давить на всех. Ему нужны вооружения, потому что то, что у него хранится, оказалось чистым металлоломом, и он не может воспользоваться этими огромными запасами. Он будет давить, чтобы они, как минимум, дали вооружения или, как максимум, дали войска для войны с Украиной – для того, чтобы захватить Украину и тоже ее принудить войти в состав Союзного государства. Так что он будет формировать новое юридическое лицо на карте Евразии. Ну, и он будет давить на Лукашенко, дабы он подтвердил все эти обещания вступить в бой", - подчеркнул Олег Жданов.

Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что президент Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего, на которой власти обсуждали риски военного вторжения Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех регионах.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести удар по Киеву с территории своего государства. Дескать, он решится на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с белорусской республикой и, мол, "будут целиться" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Глава РБ говорит, что Беларусь "не собирается" воевать с Украиной, но признает проведение подготовки своих войск.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук также сказал, что Минск якобы не планирует воевать с Киевом. Формирование нового военного оперативного командования на украинском направлении он назвал "развитием государства".

Главред рекомендует:

Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:28

Украинцам грозит новый дефицит топлива на АЗС: названа причина и сроки

12:27

Грандиозный взрыв: ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасовВидео

12:26

Путин будет давить на Лукашенко и ОДКБ, он потребует войска или технику для захвата Украины – ЖдановВидео

12:09

Пять вещей, которые должен знать каждый Телец перед тем, как декорировать свой дом

12:02

Гороскоп на сегодня 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

Реклама
11:59

"Личные комплексы Путина": у Зеленского ответили на шантаж и террор РФ

11:52

"Осколок попал в живот": оккупанты убили 17-летнюю бандуристкуВидео

11:46

Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГВидео

11:33

План Путина – затянуть бои на востоке Украины, он опасается сближения Киева с ЕС и НАТО – РасмуссенВидео

10:59

Избили и заминировали: на Киевщине оккупанты бросили умирать искалеченного псаВидео

10:42

Для контрнаступления ВСУ нужно много оружия, Украина его получит за месяц, два-три – ПодолякВидео

10:41

ВСУ не нужны: на Запорожье в пьяных разборках погибли и ранены 14 оккупантовВидео

10:15

В Украине обвалился экспорт железной руды

10:00

Один удар – разбит вражеский ЗРПК: ВСУ уничтожили Панцирь-С1 войск РФ за 15 млн долларовВидео

09:58

Бегство оккупантов с острова Змеиный: в Пентагоне рассказали об ударе ВСУ ГарпунамиВидео

09:55

"Меня это убило": Подкопаева высказалась о предательстве ЛоракВидео

09:28

Ракетные удары по жилым домам: у Зеленского раскрыли новую тактику РФВидео

09:09

ВСУ достигают успехов в боях с войсками РФ: HIMARS крушат командные пункты оккупантов – ПентагонВидео

08:59

В США предупредили: оккупанты готовят окружение Лисичанска, прорываются с южного флангаВидео

08:57

У нас начинаются изменения только там, где все заканчиваетсямнение

Реклама
08:27

Зачистка Змеиного: ударом ВСУ уничтожена техника оккупантов

08:26

Враг не прорвался под Славянском и у Лисичанска, а на Херсонщине растет сопротивление – ГенштабВидео

07:33

Армия Украины ударит по Крымскому мосту: Арестович назвал условие атаки на эстакадуВидео

07:10

Как прочистить засор в трубах подручными средствами: 3 простых способа

07:00

День налоговой службы Украины 2022: поздравления, картинки и открытки к празднику

06:26

Победить Украину они уже не смогут никогдамнение

06:00

Заплатят за все: каким образом Украина получит арестованные российские 300 миллиардов

04:30

Украину раскалит до +35º: синоптик назвал самый жаркий день июляВидео

04:22

Как сделать мягким мясо при варке и тушении: секреты шеф-повара

03:42

Украина способна поставить РФ на колени военным путем - политологВидео

03:10

Дешево и без химии: 3 способа сделать чистящее средство в домашних условиях

02:37

Перелом в войне – через 2 месяца: астролог дала обнадеживающий прогноз для УкраиныВидео

02:03

Поздравления с Вознесением Господним в прозе, красивые картинки и открытки к празднику

02:01

Женский гороскоп на неделю 4-10 июля: Близнецам – семейные проблемы, Весам – знаки судьбы, Стрельцам – везениеВидео

01:32

Вторая атака на Киев: когда произойдет вторжение со стороны Беларуси - прогноз экспертаВидео

01:02

Жена Павлика Репьяхова выиграла суд против его бывшей жены

00:49

Дорофеева удивила сеть аккапельным пением

00:23

Ратаковски без одежды разлеглась на ковре с другом и показала фото

01 июля, пятница
23:54

По какому принципу ПВО закрывает украинское небо: ответ ВСУВидео

23:21

"Повторять ошибки не будем": Арестович заявил, что ВСУ вряд ли займут остров ЗмеиныйВидео

Реклама
23:11

ВСУ вышибают оккупантов: на юге враг отступает на запасные рубежиВидео

23:09

"Я люблю Москву": Роднянский прокомментировал своё возвращение в Россию

22:53

Украина не сядет за стол переговоров с циничным убийцей - ПодолякВидео

22:37

Угроза окружения ВСУ: у Зеленского раскрыли детали боев за ЛисичанскВидео

22:20

Возможное вторжение Беларуси: Жданов поведал, какие задачи поставит ПутинВидео

22:07

Приметы на 2 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:58

Дальнобойная ПВО и мощные снаряды: США вооружат ВСУ на $820 млнВидео

21:27

Оккупанты РФ накрыли Змеиный фосфорными бомбамиВидео

20:59

Генерал США разнес тактику оккупантов РФ: некомпетентность, глупость и аморальностьВидео

20:46

Флот РФ не сможет безопасно атаковать юг Украины, потому что потерял контроль над Змеиным - WSJВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять