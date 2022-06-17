Лукашенко грозится ударить по Киеву, если ВСУ "нападут" на Беларусь и "атакуют" завод в Мозыре

Лукашенко опасается якобы "вторжения" Украины и "украинского удара" по НПЗ в Мозыре / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы нанесет удар по Киеву в том случае, если армия Украины, дескать, перейдет белорусскую границу или, мол, будет целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, РБ воевать с украинским государством не будет, но проводит подготовку белорусской армии.

Как сообщает Белта, самозваный белорусский лидер государства, который умалчивает, что с территории Беларуси Украину войной атакует Россия, отрицает милитаристские планы своей армии. Однако напоминает о намерениях провести подготовку вооруженных сил.

Читайте такжеЖданов предупредил, что Лукашенко может пойти войной на Украину: "будет петлять до последнего"Кроме того, по его словам, если ВСУ, дескать, перейдут границу Беларуси, и якобы будут целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, мол, моментально ответит.

"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего, на котором обсуждалась угроза нового военного вторжения в Украину со стороны Беларуси. Власти и силовые структуры обсудили ситуацию, состояние белорусских войск, число российских военных на территории РБ и их планы. В четырех областях Украины может быть проведена проверка подготовки.

Смотрите видео ТСН – Лукашенко создает оперативное военное командование в направлении Украины

Заявления Александра Лукашенко об Украине

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко 10 июня сказал, что он опасается появления на территории белорусского государства стран Запада. Дескать, именно поэтому он не исключает участия армии республики Беларусь в якобы войне за запад Украины.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - говорил Лукашенко.

Советник руководителя МВД Украины Виктор Андрусив призвал не придавать значения заявлениям Александра Лукашенко. По его словам, глава Беларуси может говорить все, что угодно, а само государство уже, по сути, экономически аннексировано Россией.

17 июня Лукашенко заявил, что Путин, дескать, никогда не просил его об участии Беларуси в войне против Украины. При этом, как говорит Лукашенко, Польша якобы имеет виды на запад Украины, и в такой ситуации россияне с белорусами, мол, должны будут "реагировать".

Главред рекомендует: