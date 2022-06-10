"Чтоб не оттяпали": Лукашенко допустил войну за Западную Украину

Лукашенко допустил войну за Западную Украину / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

В Беларуси опасаются, что на ее территорию могут якобы зайти западные армии, поэтому не исключена война за Западную Украину, сообщает пресс-служба непризнанного лидера режима Александра Лукашенко.

По его словам, Беларусь остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны якобы могут готовить вторжение.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - добавил он.

Война в Украине

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

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