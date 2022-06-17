Лукашенко "приснилось", что Польша хочет "оттяпать" западную Украину: "нам придется реагировать"

Лукашенко "приснилось", что Польша хочет "оттяпать" западную Украину / скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает,что Польша якобы претендует на западные области Украины. Также он сообщил, что Путин никогда не просил его участвовать в "спецоперации" в Украине.

Лукашенко заявил, что вооруженные силы Беларуси вдоль границы начеку из-за Польши. По его мнению, эта страна имеет виды на Западную Украину, пишет Белта.

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - заявил Лукашенко.

Отметим, что ране Лукашенко заявил, что Минск, дескать, опасается, что на территорию Беларуси могут зайти войска государств Запада.

Поэтому он не исключил якобы участия белорусской армии в войне за запад Украины.

На днях президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Зеленский поручил провести проверку готовности в четырех областях.

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