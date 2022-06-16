Зеленский поручил проверить готовность к вторжению в Украину из Беларуси - Данилов

Алексей Данилов / УНИАН, ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы Говорить великий Львів, на заседании Зеленский поручил провести проверку готовности в четырех областях.

"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы, - сказал Данилов.

По его словам, все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

"В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Читайте такжеВ Беларуси может повториться "украинский сценарий": "власти пойдут вперед с автоматами" - Лукашенко

Лукашенко собрался "воевать" за запад Украины

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко 10 июня заявил, что Минск, дескать, опасается, что на территорию Беларуси могут зайти войска государств Запада.

Поэтому он не исключил якобы участия белорусской армии в войне за запад Украины.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - подчеркнул Лукашенко.

Читайте также: