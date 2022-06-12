"Война" Лукашенко за запад Украины: в МВД оценили вероятность нападения Беларуси

Лукашенко - диктатор, который может нести все, что взбредет в голову - Андрусив / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет никакого влияния. Он может говорить все, что угодно. Причем, поклоняясь Путину, Лукашенко одновременно пытается показать Западу свое намерение спетлять. Его заявления о нападении на Украину, или слова о стремлении к миру, ничего не значат. Его страну уже экономически аннексировала Россия. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"У Лукашенко работает инстинкт самосохранения. Я всегда удивляюсь чрезмерному вниманию относительно его заявлений, потому что ни одно заявление не имело влияния. Я называю Лукашенко флудом, который просто загрязняет информационное пространство. Он - диктатор и может позволить себе нести все, что взбредет в голову. От этого он ничего не потеряет", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, Лукашенко действует в угоду Путину, однако пытается петлять, что и показывает Западу. Его слова о якобы нападении на Украину ничего не значат, поскольку политик ничего не решает. Россия уже экономически аннексировала Беларусь, а в словах несамостоятельного Лукашенко логики искать не нужно.

"Он поклоняется Путину или хочет, чтобы он так думал, в то же время Западу показывает, что как будто хочет спетлять от Путина. Его заявления о том, что он нападет на Украину или не нападет, о стремлении к миру, равны нулю. Да и вообще не он это решает. Лукашенко представляет аннексированную страну, потому что россияне осуществили экономическую аннексию Беларуси. Поэтому ценности в словах несамостоятельного Лукашенко искать не стоит", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Лукашенко собрался "воевать" за запад Украины

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко 10 июня заявил, что Минск, дескать, опасается, что на территорию Беларуси могут зайти войска государств Запада.

Поэтому он не исключил якобы участия белорусской армии в войне за запад Украины.Читайте такжеЖданов предупредил, что Лукашенко может пойти войной на Украину: "будет петлять до последнего"

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - подчеркнул Лукашенко.

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