Зачем носить фольгированный шарик в сумочке: необычный женский лайфхак

Зачем женщины носят фольгированный шарик в сумочке? Узнайте, как использовать этот необычный лайфхак против статического электричества и пушистости волос.

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Зачем носить фольгированный шарик в сумочке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем носить фольгированный шарик в сумочке

Как бороться с электризацией волос

Почему пряди вьются после снятия шапки

Обычная алюминиевая фольга, которую используют для выпечки и запекания блюд, может стать неожиданным помощником в уходе за волосами. В Венгрии набирает популярность необычный лайфхак: женщины носят в сумочках небольшие шарики из фольги, чтобы быстро справиться с непослушными прядями и статическим электричеством. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kertvár.hu, этот простой предмет используют для борьбы с электризацией волос, которая особенно часто беспокоит осенью и зимой. Из-за сухого воздуха в отапливаемых помещениях и постоянного ношения шапок пряди начинают пушиться, прилипать к одежде и разлетаться во все стороны. В результате даже тщательно уложенная прическа быстро теряет опрятный вид.

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Увлажняющие средства и специальные антистатические спреи помогают укротить непослушные волосы, однако сторонники лайфхака предлагают ещё более простой вариант - обычный шарик из алюминиевой фольги, который всегда можно держать под рукой.

Как использовать шарик из фольги для волос

Воспользоваться этим необычным способом очень просто. Для этого понадобится небольшой кусочек обычной алюминиевой фольги.

Отрежьте небольшой кусочек фольги и плотно скомкайте его в шарик. Убедитесь, что на поверхности нет острых краев, которые могут повредить волосы. Осторожно проведите шариком по непослушным прядям, уделяя особое внимание участкам, где волосы больше всего электризуются.

Видео о том, как ухаживать за волосами осенью и зимой, можно посмотреть здесь:

Сторонники метода объясняют его действие свойствами алюминия, который является хорошим проводником электричества. В то же время эффективность такого способа нейтрализации статического заряда на волосах не стоит считать научно доказанной или гарантированной.

Главное преимущество лайфхака - доступность и компактность. Небольшой шарик можно положить в косметичку или сумочку и использовать по мере необходимости. Однако для длительного контроля электризации лучше сочетать правильный уход, увлажнение волос и антистатические средства.

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