Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

Фольга в бачке унитаза стала популярным лайфхаком из социальных сетей. Удаляет ли она известковый налет, почему вода желтеет и какие риски таит в себе этот метод.

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Очищает ли фольга бачок унитаза / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете

Помогает ли фольга очистить бачок унитаза

Почему вода после такого лайфхака желтеет

Как безопасно ухаживать за сантехникой

В социальных сетях набрал популярность самодельный метод ухода за сантехникой. Пользователям предлагают очищать бачок унитаза с помощью шариков из алюминиевой фольги, обещая эффект без бытовой химии и лишних затрат. Авторы видео утверждают, что этот лайфхак помогает растворить известковый налет и отслоить грязь. Однако специалисты советуют относиться к таким советам с осторожностью. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным венгерского издания kerteszkedj.hu, суть метода заключается в том, чтобы скатать из фольги четыре шарика среднего размера и опустить их в бачок на 5–10 минут. Сторонники этого трюка считают, что о его эффективности свидетельствует желтоватый оттенок воды после первого смыва. Однако такое изменение цвета не доказывает, что фольга растворяет отложения.

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Почему вода желтеет и в чём опасность

Эксперты по домашнему хозяйству объясняют, что видимый эффект этого лайфхака можно объяснить обычным механическим движением воды, а не особыми очищающими свойствами алюминия.

Жёлтая вода не означает, что бачок очистился. Если перемешать воду в бачке любым предметом, осевший на дне ржавый осадок и другие частицы могут подняться и смешаться с водой. В результате она приобретает желтоватый или коричневатый оттенок. Это не подтверждает удаление известкового налета.

Фольга может вызвать протечку. Алюминиевый материал легко рвётся, а его мелкие кусочки могут попасть под сливной клапан. Из-за этого вода может непрерывно поступать в чашу унитаза. Если посторонние фрагменты попадут в сливной механизм или трубы, они также могут вызвать неисправности или засоры.

Сочетать фольгу с агрессивными средствами опасно. Алюминий может вступать в реакцию с некоторыми кислотными или щелочными чистящими средствами. В зависимости от состава средства и условий реакции это может привести к повреждению материала и образованию опасных продуктов реакции. Поэтому не стоит экспериментировать с фольгой и химическими чистящими средствами.

В журнале House Digest также отмечают отсутствие научных подтверждений эффективности этого способа. Для ухода за сантехникой лучше использовать средства, предназначенные для конкретного типа загрязнений и совместимые с материалами унитаза и сливного механизма.

Видео о том, как быстро очистить унитаз, можно посмотреть здесь:

Где алюминиевая фольга может пригодиться в ванной комнате

Хотя класть фольгу в бачок унитаза не стоит, в отдельных бытовых ситуациях этот материал может оказаться полезным. При этом результат зависит от поверхности, а перед очисткой стоит проверить рекомендации производителя сантехники.

Очистка металлических смесителей

Фольгу иногда используют для удаления загрязнений с металлических поверхностей. Однако трение может повредить декоративное покрытие, поэтому такой способ подходит не для всех смесителей. Для удаления известкового налета безопаснее использовать средство, рекомендованное производителем.

Уход за сливом

В сети также советуют использовать фольгу возле сливных отверстий для борьбы с неприятными запахами и насекомыми. Однако такой метод не гарантирует результата. Лучше регулярно очищать слив, убирать волосы и остатки мыла, а также проверять исправность сифона.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Чистка душевых кабин

Для удаления мыльных разводов в пазах и труднодоступных местах целесообразнее использовать мягкую щетку или губку. Фольга может оставить царапины на стекле, пластике или металлических деталях.

Хранение губок

Фольга не обеспечивает надёжной защиты от бактерий и не заменяет правильную сушку. После использования губку нужно тщательно промыть, отжать и оставить в месте с хорошей вентиляцией.

Как сэкономить воду и безопасно ухаживать за сантехникой

Если цель заключается не только в поддержании чистоты, но и в экономии воды, лучше отказаться от сомнительных экспериментов с фольгой. Для удаления налета следует выбирать специальные средства, следовать инструкции и не смешивать различные химические препараты.

Для уменьшения расхода воды при смыве лучшим решением будет установка бачка с двойной кнопкой или регулировка объема смыва, если конструкция это позволяет.

В некоторых бытовых советах также рекомендуют ставить в бачок наполненную водой пластиковую бутылку, чтобы вытеснить часть воды. Однако этот способ подходит не для каждой модели: бутылка может мешать работе сливного механизма. Перед любыми изменениями важно убедиться, что они не помешают нормальному смыву.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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