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Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

Марина Иваненко
22 октября 2026, 19:18
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Как очистить душевую кабину от известкового налета и мыльных разводов? Простое средство из уксуса и моющего средства поможет удалить загрязнения без лишних затрат.
Чем очистить стекло душевой кабины от налета
Чем очистить стекло душевой кабины от налета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как удалить известковый налёт в душевой кабине
  • Какие два ингредиента помогут очистить стекло
  • Где нельзя использовать уксус

Мыльные следы, известковый налет и мутные пятна на стекле душевой кабины можно удалить с помощью простых домашних средств. Сочетание уксуса и жидкого моющего средства помогает справиться с различными видами загрязнений. Однако важно правильно подобрать компоненты и знать, на каких поверхностях такую смесь использовать нельзя. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Dom Wprost, уксус и соответствующее жидкое моющее средство могут дополнять действие друг друга: кислота помогает растворять минеральные отложения, а поверхностно-активные вещества удаляют жирные следы от косметики и остатки средств для душа.

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Почему уксус и моющее средство помогают очистить душевую кабину

Эффективность смеси объясняется свойствами её компонентов. Уксус содержит уксусную кислоту, которая вступает в реакцию с карбонатными отложениями, в частности с теми, что образуются из-за жёсткой воды. Благодаря этому известковый налёт легче удалить с поверхности.

Моющее средство действует иначе. Поверхностно-активные вещества помогают удалять жир, остатки шампуня, геля для душа и другие бытовые загрязнения. В результате такая смесь может оказаться полезной для очистки стекла и керамики от смешанного налета.

В то же время такая смесь не является универсальным средством. Её эффективность зависит от типа загрязнения, концентрации компонентов и материала поверхности.

Какое жидкое средство лучше выбрать

Для домашней уборки важно использовать моющее средство, которое совместимо с уксусом и не содержит опасных для такой смеси компонентов.

Натуральное мыло на основе жирных кислот, в частности калиевое или натриевое, лучше не использовать. Под действием кислоты оно может образовывать малорастворимые соединения, которые будут оставлять на поверхности жирноватый осадок.

Вместо этого можно выбрать обычное жидкое средство для мытья посуды, если производитель не запрещает его использование в такой комбинации. Не стоит ориентироваться только на отдельные названия ингредиентов на этикетке: важен полный состав и назначение продукта.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как приготовить раствор для очистки душевой кабины

При небольшом количестве загрязнений можно приготовить простой раствор непосредственно перед уборкой.

Ингредиенты

  • 100 мл воды;
  • 100 мл столового уксуса концентрацией 9%;
  • несколько капель жидкого средства для мытья посуды.

Смешайте компоненты в чистой емкости. Не готовьте большой запас средства и не храните смесь в бутылке с надписью "универсальное чистящее средство": лучше использовать её сразу после приготовления.

Как очистить стекло без разводов

Сначала проверьте совместимость раствора на небольшом незаметном участке. Если поверхность не изменила цвет и не повредилась, нанесите небольшое количество средства на мягкую губку или салфетку.

Осторожно протрите загрязнённые места, не используя абразивные материалы, которые могут поцарапать стекло или повредить покрытие. Не оставляйте раствор высыхать на поверхности. После очистки тщательно смойте его водой и вытрите стекло насухо салфеткой из микрофибры.

Чтобы налет образовывался медленнее, после каждого душа можно удалять остатки воды со стекла резиновым скребком и проветривать ванную комнату.

Видео о том, как отмыть стекло в душевой кабине, можно посмотреть здесь:

На каких поверхностях уксус использовать нельзя

Несмотря на доступность и простоту, уксус подходит не для всех материалов.

Натуральный камень

Мрамор, известняк и травертин чувствительны к кислотам. Уксус может повредить их поверхность и оставить матовые пятна. Для таких материалов нужны специальные средства с соответствующей маркировкой.

Цементные межплиточные швы

Регулярный контакт с кислотой может постепенно разрушать цементный материал. Поэтому для очистки швов лучше использовать средства, предназначенные именно для них.

Хромированные детали и специальные покрытия

Стойкость смесителей, фурнитуры и стекла с водоотталкивающим покрытием зависит от конкретного изделия. Перед применением уксуса необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Поверхности с неизвестным составом

Если вы не уверены, из какого материала изготовлена душевая кабина или её элементы, безопаснее выбрать нейтральное средство для соответствующей поверхности.

Отдельно стоит помнить о важном правиле безопасности: уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими отбеливателями, поскольку такая реакция может привести к выделению токсичного газа. Во время уборки также обеспечьте надлежащее проветривание и используйте средства в соответствии с инструкциями производителя.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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