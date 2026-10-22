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Зарядные устройства в розетке тратят деньги: как сэкономить на электричестве

Марина Иваненко
22 октября 2026, 17:18
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Нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки, если телефон не подключен? Эксперты объяснили, сколько энергии потребляет техника и как сократить расходы.
- Как снизить расходы на электроэнергию
- Как снизить счета за электроэнергию / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Расходует ли электроэнергию зарядка без телефона
  • Сколько стоит режим ожидания техники
  • Как снизить счета за электроэнергию

Большинство электронных приборов в нашем доме продолжают потреблять электроэнергию даже тогда, когда мы ими не пользуемся. Эксперты рассказали, во сколько обходится привычка оставлять зарядные устройства и бытовую технику в розетке и как это влияет на ежемесячные счета. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Meglepetés, так называемый режим ожидания (standby) есть практически у каждого современного прибора. По словам специалистов, любое устройство, имеющее дисплей, световой индикатор, часы или Wi-Fi-модуль, постоянно расходует электроэнергию, пока подключено к сети.

видео дня

Потребляет ли энергию пустая зарядка

Многие люди считают это мифом, однако профессор силовой электроники Технического университета Граца (TU Graz) Майкл Гартманн подтверждает: зарядное устройство для смартфона действительно потребляет электроэнергию, даже если к нему не подключен телефон.

В этот момент устройство поддерживает выходное напряжение, что требует определённого количества энергии. Впрочем, в современных зарядных устройствах это потребление минимально - около 0,1 ватта, - объясняет профессор Гартманн.

Сколько электроэнергии тратится зря

По оценкам экспертов, среднестатистический бытовой прибор в режиме ожидания потребляет около 1 вата электроэнергии.

За год одно такое устройство потребляет примерно 9 кВт·ч. Если учесть телевизоры, микроволновые печи, кофеварки, роботы-пылесосы и несколько зарядных устройств, общее фоновое потребление электроэнергии в доме может стать ощутимым для годового бюджета.

Кроме того, современные удобства - таймеры, автоматический запуск, дистанционное управление и "умные" функции - напрямую зависят от постоянного питания техники. Именно поэтому некоторые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже тогда, когда кажется, что они полностью выключены.

Видео о том, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке, можно посмотреть здесь:

Как сократить расходы без лишних усилий

Эксперты отмечают, что нет необходимости ежедневно отключать от розеток абсолютно все приборы. Однако для снижения счетов за электроэнергию стоит соблюдать несколько простых рекомендаций.

Используйте сетевые фильтры с выключателем

Это один из самых простых способов отключить от сети несколько приборов, например кухонную технику или телевизор с дополнительными устройствами, одним нажатием кнопки.

Отключайте приборы, которыми редко пользуетесь

Если какая-то техника нужна лишь раз в неделю или ещё реже, стоит проверить, есть ли смысл постоянно держать её подключённой к сети.

Проверьте базовое потребление электроэнергии

Показания счетчика во время длительного отсутствия, например в отпуске, помогут оценить, сколько электроэнергии потребляет дом в фоновом режиме. При этом следует учитывать, что холодильник, система отопления и другие необходимые устройства могут продолжать работать.

Хотя одно зарядное устройство с минимальным потреблением вряд ли существенно повлияет на семейный бюджет, совокупные расходы многих приборов могут быть более заметными. Осознанное отношение к фоновому потреблению электроэнергии поможет сократить лишние расходы и рациональнее использовать бытовую технику.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует лёгкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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