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Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

Руслана Заклинская
21 октября 2026, 23:32
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Большинство людей сразу замечают кошек, но не все могут найти кролика за отведенное время.
Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд
Нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд / Фото: Bright Side

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить свою внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие головоломки кажутся простыми, однако найти скрытый объект среди десятков похожих элементов бывает непросто.

Как пишет The Sun, в новой визуальной головоломке нужно найти кролика среди группы кошек. На выполнение задания отведено всего 8 секунд.

На изображении группа кошек в кепках и шарфах позирует для совместной фотографии. Все животные выглядят одинаково, поэтому заметить среди них кролика с первого взгляда непросто. Нужно внимательно рассмотреть детали и найти того, кто отличается от остальных.

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Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд
Нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд / Фото: Bright Side

Попробуйте найти кролика за 8 секунд, прежде чем смотреть подсказку. Внимательно осмотрите изображение и сосредоточьтесь на деталях, которые могут выдать спрятанное животное.

Такие головоломки помогают тренировать внимательность, концентрацию и визуальное восприятие. Однако результат одного задания не определяет уровень интеллекта или остроту зрения, поскольку на успех могут влиять сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Если вам не удалось найти кролика за отведенное время, не спешите сдаваться. Попробуйте ещё раз, внимательнее рассмотрев правую часть изображения. Именно там авторы советуют искать спрятанное животное.

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Bright Side

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки внимательности. Попробуйте найти сердце среди улиток за 9 секунд и проверить свою наблюдательность.

Также можете разгадать головоломку, в которой нужно найти букву C среди множества G за 19 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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