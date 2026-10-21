Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

Горячая вода, хлорсодержащие отбеливатели и сушка на веревке разрушают швы, наполнитель и цвет изделия.

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Как правильно стирать стеганые одеяла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно стирать стеганое одеяло дома

Какую температуру воды и режим выбрать

Почему мокрое одеяло нельзя вывешивать

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Стеганые одеяла нельзя стирать как обычное постельное белье. Горячая вода, интенсивное вращение барабана и сушка в подвешенном состоянии ослабляют швы, сбивают наполнитель и вымывают цвет. Из-за многослойной структуры, то есть лоскутов ткани, утеплителя, подкладки и прострочки, такие изделия требуют более деликатного ухода, сообщает Martha Stewart.

Советы по безопасной стирке в домашних условиях изданию дал Энтони "Салли" Салливан, эксперт бренда стиральных средств OxiClean. Прежде всего он советует проверить этикетку. Если производитель разрешает только химчистку, это требование следует выполнить. Игнорирование инструкций может привести к усадке ткани, выцветанию краски, деформации изделия и повреждению строчки.

Одеяла ручной работы или винтажные вещи часто не имеют этикетки. В таком случае эксперт советует действовать максимально осторожно.

Еще один способ сохранить одеяло - выводить пятна точечно, а не стирать его целиком. Салливан предлагает нанести на загрязнение пятновыводитель, а затем постирать изделие в соответствии с инструкцией на этикетке, чтобы смыть и грязь, и средство. Тереть пятно с усилием не стоит, так как это повреждает волокна и швы.

Холодная вода и никакого хлора

Больше всего на состояние изделия влияют температура воды и режим стирки. Эксперт рекомендует использовать холодную воду или самый мягкий температурный режим, разрешенный производителем, а горячей воды следует избегать, особенно в случае с самодельными, старинными или тонкими одеялами. Стиральную машину следует переключить на деликатный цикл: меньшая интенсивность вращения защищает строчку, наполнитель и цвет.

Если одеяло большое или хрупкое, а стиральная машина имеет центральный активатор, лучше обратиться в прачечную или химчистку. Фронтальные машины или модели большой вместимости создают меньшую нагрузку на ткань.

Салливан не рекомендует использовать агрессивные моющие средства и хлорный отбеливатель. Для восстановления белизны или яркости цвета лучше подходят кислородные осветлители или пятновыводители, безопасные для цветных тканей, если состав ткани это позволяет.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Сушка - самый рискованный этап

Чаще всего одеяла повреждаются на заключительном этапе ухода из-за чрезмерного тепла или собственного веса мокрой ткани.

"Самый безопасный способ - сушить одеяло, разложив его на ровной поверхности", - подчеркивает Салливан.

Если сушильная машина все же нужна, эксперт советует выбрать режим без нагрева или с минимальной температурой, достать одеяло слегка влажным и досушить его в горизонтальном положении. Так меньше риск усадки, а наполнитель не сбивается в комки. Тяжелое мокрое одеяло не стоит вешать: под его весом швы растягиваются, изделие теряет форму, а утеплитель смещается.

Стирать одеяла часто тоже не нужно. По словам Салливана, повторная полная стирка изнашивает ткань сильнее, чем это оправдано. Полную стирку он советует оставлять на те случаи, когда она действительно необходима. Продлить срок службы помогают также съемный чехол и сезонная смена одеял.

Смотрите видео об опыте стирки одеяла в стиральной машинке:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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