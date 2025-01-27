Как одеть одеяло за 1 минуту: лайфхак горничных из лучших отелей

Для многих замена постельного белья является сложным и длительным процессом, однако его можно ускорить, зная одну хитрость.

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Заправить одеяло в пододеяльник на самом деле довольно легко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

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Как быстро одеть пододеяльник

Замена постельного белья очень важна для поддержания чистоты в доме. Но этот процесс часто не нравится людям, особенно, когда нужно заправить одеяло в пододеяльник.

Однако Главред выяснил, что есть лайфхак, как одеть одеяло за 60 секунд и при этом сэкономить немало сил. Им в TikTok поделился украинский блогер Марк Любчик.

видео дня

Он рассказал о самом быстром методе одевания пододеяльника на одеяло, которым, по его словам, часто пользуются горничные в отелях.

Для начала нужно вывернуть пододеяльник и расстелить на него одеяло. Блогер отметил, что проще делать это на кровати. Далее одеяло нужно скрутить в "рулет".

Смотрите видео, как быстро заправить одеяло в пододеяльник:

Следующим шагом через отверстие пододеяльника нужно спрятать сверток так, чтобы кончики одеяла прилегали к кончикам пододеяльника. В конце необходимо встряхнуть одеяло, чтобы оно расправилось.

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Кто такой Марк Любчик? Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 21 тысячи пользователей, а видео понравились почти 900 тысяч пользователей.

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