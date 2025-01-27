Как одеть одеяло за 1 минуту: лайфхак горничных из лучших отелей

Вы узнаете:
- Каким секретом пользуются горничные в отелях
- Как быстро одеть пододеяльник
Замена постельного белья очень важна для поддержания чистоты в доме. Но этот процесс часто не нравится людям, особенно, когда нужно заправить одеяло в пододеяльник.
Однако Главред выяснил, что есть лайфхак, как одеть одеяло за 60 секунд и при этом сэкономить немало сил. Им в TikTok поделился украинский блогер Марк Любчик.
Он рассказал о самом быстром методе одевания пододеяльника на одеяло, которым, по его словам, часто пользуются горничные в отелях.
Для начала нужно вывернуть пододеяльник и расстелить на него одеяло. Блогер отметил, что проще делать это на кровати. Далее одеяло нужно скрутить в "рулет".
Смотрите видео, как быстро заправить одеяло в пододеяльник:
@marclyubchyk Его как раз используют в гостиницах. Экономит как и время так и нервы? #лайфхак#чистотаипорядок#чистотавдоме#дом#организацияпространства♬ Famous piano songs for comedy and cooking programs - moshimo sound design
Следующим шагом через отверстие пододеяльника нужно спрятать сверток так, чтобы кончики одеяла прилегали к кончикам пододеяльника. В конце необходимо встряхнуть одеяло, чтобы оно расправилось.
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Кто такой Марк Любчик?
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 21 тысячи пользователей, а видео понравились почти 900 тысяч пользователей.
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