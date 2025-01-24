Для чего эксперты советуют замораживать зубную пасту: полезный лайфхак

Вкратце:
- Как использовать зубную пасту нестандартно
- Чем заменить средство для снятия лака
Зубная паста - это не только основное средство для ухода за полостью рта, но и универсальный продукт с неожиданными возможностями. Помимо защиты наших зубов, она помогает решать множество повседневных задач. А еще ее можно использовать довольно необычным способом - например, замораживать, пишет Главред со ссылкой на MSN.
Как еще можно использовать зубную пасту?
Зубная паста может быть полезной и вне ванной комнаты. После замораживания вы можете использовать ее для очистки различных вещей.
Она прекрасно очищает:
- серебро
- белую обувь
- плитку
А также удаляет пятна различного происхождения: от кофе, чая, фломастеров, краски или вина.
Кроме того, зубная паста пригодится тем, кто заботится о своей внешности.
Например, ее можно использовать для удаления остатков лака для ногтей.
"Если средства для снятия недостаточно, нанесите небольшое количество зубной пасты и помассируйте ее зубной щеткой, чтобы сотворить чудеса для удаления остатков лака", - говорят эксперты.
Кстати, также недавно эксперты ответили, нужно ли выворачивать одежду перед стиркой. Такое действие может быть полезным для определенных вещей.
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