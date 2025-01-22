Тайна слуха пернатых раскрыта: есть ли у птиц уши и где они находятся

Строение ушной раковины птиц похоже на человеческое, но главное отличие заключается в отсутствии наружного уха.

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Эксперты объяснили, имеют ли птицы уши / фото: pixabay

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Как птицы слышат без внешних ушей

Как совы охотятся с помощью своих асимметричных ушей

Птицы используют звук как один из основных инструментов для ориентации в окружающей среде. Однако в основном их уши не видны, и это может создать впечатление, что их вообще нет. Как объясняет Главред со ссылкой на IFLScience, птицы имеют слуховые органы, но они скрыты.

Есть ли у птиц уши?

У птиц есть уши, но их вид значительно отличается от человеческих. Вместо внешних ушных раковин они имеют небольшие отверстия, которые прикрыты "ушными колпачками" или специальными перышками. Эти перышки не только защищают отверстие, но и помогают направлять звук, улучшая слух птиц.

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"Под ушными раковинами находятся воронкообразные отверстия, которые ведут к слуховому проходу, наружному, среднему и внутреннему уху. Строение ушной раковины похоже на человеческое, но главное отличие заключается в отсутствии наружного уха", - пояснили в материале.

Как птицы слышат?

Для выживания птиц способность определять источник звука имеет решающее значение. Например, совы, известные как бесшумные охотники, могут точно определить местоположение своей добычи, благодаря чему становятся незаметными убийцами.

Исследования 2014 года показали, что форма головы птиц может влиять на их способность воспринимать звуки. Это позволяет им слышать источники звука, которые находятся выше или ниже них, даже при отсутствии внешних ушей.

Где у птиц расположены уши?

Эксперты объясняют, что птичьи уши расположены по обе стороны головы, чуть ниже глаз. Однако есть исключения. Например, у сов уши асимметричны: одно находится немного выше другого. Такая особенность позволяет им точнее определять источник звука, что делает их настоящими профессионалами в охоте.

К слову, также ранее рассказывалось, что ученые разгадали, куда улетают птицы.

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