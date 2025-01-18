Как появился знак $ и что он означает: история символа, который знает весь мир

Существуют довольно интересные версии, действительно ли знак $ - это сокращение от "United States".

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Что означает значок доллара и откуда он взялся / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как появился доллар и почему стал легендой

Теории происхождения самого известного символа валюты

Знак доллара ($) всегда привлекал внимание, но его происхождение до сих пор остается загадкой. Среди многочисленных теорий самой распространенной считается версия, связанная с испанским песо, основной валютой колониальной Америки в конце XVIII века, пишет Главред со ссылкой на Нistory.

Откуда взялся значок $ - доллара?

В рукописях того времени песо (официально "peso de ocho reales" или "piece of eight") часто сокращали как PS. Впоследствии, при написании, буква S накладывалась на P, создавая символ, похожий на $.

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В печатных источниках знак впервые появился после 1800 года, а в 1875 году уже использовался для обозначения первого американского бумажного доллара.

Кроме этой версии, существуют и другие, менее признанные.

Например, писательница Айн Рэнд в романе "Атлант расправил плечи" утверждала, что знак доллара символизирует экономическую свободу и образовался из наложения букв U и S (United States). Однако документальных подтверждений этой теории нет, и очевидно, что знак появился еще до основания Соединенных Штатов.

Есть много разгадок, о которых мы не задумываемся. К примеру, также ранее рассказывалось, почему у британцев аж два крана в ванной.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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