Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не все хозяева когда-нибудь догадывались: почему собаки поднимают брови

Даяна Швец
17 января 2025, 01:00
11
Жест вызывает у людей эмоции, поэтому собачки начали использовать его чаще.
собаки
Ученые раскрыли тайну собачьих бровей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как собаки используют брови, чтобы привлечь внимание хозяина
  • Как движение бровей помогает собакам находить хозяев

Как бы хозяевам четвероногих хотелось бы хоть когда-то уметь поговорить с домашними любимцами! Однако, несмотря на то, что человеческим языком хвостатые не владеют, собаки умеют общаться с людьми другими способами. И не только лаем или жестами, но и выражением лица, объясняет Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.

Например, они часто поднимают внутреннюю часть бровей, чтобы их глаза казались больше и милее. Это привлекает внимание человека и стимулирует проявление заботы.

видео дня

Исследование Портсмутского университета показало, что способность поднимать брови у собак развилась после их одомашнивания около 33 000 лет назад. Этот жест не характерен для волков, поэтому ученые предполагают, что он возник в ответ на человеческие предпочтения.

Ученые считают, что люди, сознательно или бессознательно, отдавали предпочтение собакам, которые делали это движение. Собаки "поняли", что этот жест вызывает у людей эмоции, и начали использовать его чаще.

Исследование также показало, что собаки, которые чаще демонстрируют поднятие бровей, имеют больше шансов найти новый дом. Их быстрее забирают из приютов, ведь такое поведение вызывает у людей чувство симпатии и желание заботиться.

"Интересно, что это движение усиливает педоморфизм и напоминает выражение лица человека, когда он грустит, поэтому его проявление у собак может вызвать реакцию заботы. Мы предполагаем, что выразительные брови у собак являются результатом отбора, основанного на предпочтениях людей", - отметила психолог из Университета Портсмута Джулиана Камински.

Кстати, если вы владелец собачки, полезно будет узнать, как избавиться от запаха собаки дома.

Больше интересных новостей:

    Что такое Express.co.uk?

    Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    собаки домашние питомцы домашние животные брови
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

    РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

    01:03Украина
    Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

    Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

    00:10Украина
    Сырский представил Альянсу стратегию ВСУ на 2025 год - детали

    Сырский представил Альянсу стратегию ВСУ на 2025 год - детали

    00:09Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

    Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

    Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

    Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

    Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

    Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

    Гороскоп на сегодня 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

    Гороскоп на сегодня 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

    Последние новости

    02:30

    Сценарий уступки территорий РФ: дипломат о возможном формате завершения войны

    02:04

    Подает неожиданный сигнал: почему кот виляет хвостом когда его гладят

    01:56

    Почему на перекрестке важно держать колеса автомобиля прямо: знают не все

    01:30

    Брал у жены деньги под расписку: у Тиммы перед смертью были проблемы с финансами

    01:03

    РФ атакует Украину ударными дронами: куда летят "Шахеды"

    Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
    01:00

    Не все хозяева когда-нибудь догадывались: почему собаки поднимают брови

    00:30

    Налчаджиоглу после двух разводов засветил, чем приманивает девушек

    00:10

    Британия сыграет "полную роль": Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине

    00:09

    Сырский представил Альянсу стратегию ВСУ на 2025 год - детали

    Реклама
    16 января, четверг
    23:25

    Теперь официально: Джессика Альба объявила о разводе

    23:06

    В Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала: в ВСУ назвали причину

    23:05

    "Это невыразимая боль": в семье Камалии случилось горе

    23:04

    Об окружении сейчас речь не идет: в ВСУ рассказали, какая ситуация в Покровске

    22:30

    Жуткое ДТП в Виннице: 22-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

    22:21

    Алла Пугачева приняла важное решение насчет родственников - детали

    22:09

    После масштабного пожара: один из крупнейших НПЗ РФ остановил половину мощностей

    22:00

    100-летняя сделка с Британией и "сюрприз" для Путина: главные новости Украины (дайджест)

    22:00

    "Сделали еще одну операцию": брат Макса Нелипы рассказал о состоянии воина

    21:57

    "Держится на честном слове": жена Мирошниченко загремела в больницу - причина

    21:43

    Спасет от неприятностей: почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

    Реклама
    21:31

    "Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали соглашения с Британией

    21:19

    На какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины: дипломат ответил

    21:15

    "Хуже потери территорий": в Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войнеВидео

    21:15

    Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

    21:03

    "В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

    20:56

    Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

    20:47

    Игнорировать не стоит: что означает значок "чайник" на панели приборов авто

    20:46

    Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

    20:34

    Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

    20:22

    Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

    20:16

    В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

    20:10

    Почему Путин еще жив, а его окружение бедствует: Ягун раскрыл реальную ситуацию в РФЭксклюзив

    20:05

    Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

    19:58

    Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

    19:54

    Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет

    19:50

    Церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю: что случилось

    19:47

    Доллар и евро будет "штормить": банкир спрогнозировал курс валют до 26 января

    19:45

    Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

    19:15

    Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной

    19:14

    "В ближайшие дни": где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ

    Реклама
    19:10

    Добрым словом и пистолетом: как начинает работать Трампмнение

    18:51

    Сколько еще планирует воевать Россия: в ЦПД поделились прогнозом

    18:48

    Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ - Defense Express

    18:47

    Уже на 10% дороже: в Украине резко выросли цены на популярный овощ

    18:39

    Для Украины - программа минимум: нардеп сказал, какого результата войны хотят СШАВидео

    18:31

    $31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

    18:27

    Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали

    18:20

    "Что же все так быстро!": Снежана Бабкина показала свою 14-летнюю дочь-копию

    18:05

    Бойцы Азова взяли в плен эскимоса на Торецком направлении: что известно

    18:00

    Собаки, которые не "уживаются" дома: ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Война с Россией
    Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
    Интересное
    Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять