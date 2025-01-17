Не все хозяева когда-нибудь догадывались: почему собаки поднимают брови

Жест вызывает у людей эмоции, поэтому собачки начали использовать его чаще.

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Ученые раскрыли тайну собачьих бровей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как собаки используют брови, чтобы привлечь внимание хозяина

Как движение бровей помогает собакам находить хозяев

Как бы хозяевам четвероногих хотелось бы хоть когда-то уметь поговорить с домашними любимцами! Однако, несмотря на то, что человеческим языком хвостатые не владеют, собаки умеют общаться с людьми другими способами. И не только лаем или жестами, но и выражением лица, объясняет Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.

Например, они часто поднимают внутреннюю часть бровей, чтобы их глаза казались больше и милее. Это привлекает внимание человека и стимулирует проявление заботы.

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Исследование Портсмутского университета показало, что способность поднимать брови у собак развилась после их одомашнивания около 33 000 лет назад. Этот жест не характерен для волков, поэтому ученые предполагают, что он возник в ответ на человеческие предпочтения.

Ученые считают, что люди, сознательно или бессознательно, отдавали предпочтение собакам, которые делали это движение. Собаки "поняли", что этот жест вызывает у людей эмоции, и начали использовать его чаще.

Исследование также показало, что собаки, которые чаще демонстрируют поднятие бровей, имеют больше шансов найти новый дом. Их быстрее забирают из приютов, ведь такое поведение вызывает у людей чувство симпатии и желание заботиться.

"Интересно, что это движение усиливает педоморфизм и напоминает выражение лица человека, когда он грустит, поэтому его проявление у собак может вызвать реакцию заботы. Мы предполагаем, что выразительные брови у собак являются результатом отбора, основанного на предпочтениях людей", - отметила психолог из Университета Портсмута Джулиана Камински.

Кстати, если вы владелец собачки, полезно будет узнать, как избавиться от запаха собаки дома.

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