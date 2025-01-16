Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

Стало известно, какие автомобили подводят владельцев чаще всего.

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Эксперты назвали самые ненадежные машины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Названы бренды с самыми большими затратами на ремонт

Как бренд Chrysler стал лидером антирейтинга

Иногда производители автомобилей в конкурентной гонке серьезно ошибаются. Так, эксперты GoBankingRates рассказали о 12 брендах, чьи автомобили ломаются вдвое быстрее конкурентов.

Стоит указать, что рейтинг, в котором учтены данные о поломках автомобилей от страховых компаний и владельцев, составлялся на основе исследования экспертов Consumer Reports.

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Самые ненадежные автомобили:

Chrysler Mercedes-Benz Rivian Volkswagen Jeep Вольво GMC Линкольн Ford Додж Chevrolet Audi

​ Как разморозить стекло авто - инфографика / Главред

Американский бренд Chrysler стал лидером антирейтинга ненадежных автомобилей. Согласно данным сервиса RepairPal, средние годовые затраты на обслуживание автомобилей этого производителя в США составляют 608 долларов.

Не менее проблемными оказались и автомобили премиум-класса от Mercedes-Benz. Владельцы этих машин тратят на техническое обслуживание в среднем 908 долларов в год.

Еще одно разочарование - электромобили Rivian. По прогнозируемой оценке надежности, этот бренд набрал лишь 24 балла из 100 возможных, что свидетельствует о значительном количестве поломок и недостатков.

Также предлагаем точный рейтинг от экспертов лучших подержанных авто.

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Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

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