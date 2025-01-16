Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

Главное:
- Названы бренды с самыми большими затратами на ремонт
- Как бренд Chrysler стал лидером антирейтинга
Иногда производители автомобилей в конкурентной гонке серьезно ошибаются. Так, эксперты GoBankingRates рассказали о 12 брендах, чьи автомобили ломаются вдвое быстрее конкурентов.
Стоит указать, что рейтинг, в котором учтены данные о поломках автомобилей от страховых компаний и владельцев, составлялся на основе исследования экспертов Consumer Reports.
Самые ненадежные автомобили:
- Chrysler
- Mercedes-Benz
- Rivian
- Volkswagen
- Jeep
- Вольво
- GMC
- Линкольн
- Ford
- Додж
- Chevrolet
- Audi
Американский бренд Chrysler стал лидером антирейтинга ненадежных автомобилей. Согласно данным сервиса RepairPal, средние годовые затраты на обслуживание автомобилей этого производителя в США составляют 608 долларов.
Не менее проблемными оказались и автомобили премиум-класса от Mercedes-Benz. Владельцы этих машин тратят на техническое обслуживание в среднем 908 долларов в год.
Еще одно разочарование - электромобили Rivian. По прогнозируемой оценке надежности, этот бренд набрал лишь 24 балла из 100 возможных, что свидетельствует о значительном количестве поломок и недостатков.
Также предлагаем точный рейтинг от экспертов лучших подержанных авто.
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Почему не заводится машина - основные причины
Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.
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