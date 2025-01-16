Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

Свисающие цепи экономят время при реагировании на вызов.

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Цепи на днище авто / коллаж, Главред, фото: slashgear.com, mashyna.com.ua

Вы узнаете:

Почему на автомобилях экстренных служб есть цепи

Как они работают

Когда идет снег и на дорогах гололедица, люди вынуждены ставить на свои автомобили цепи против скольжения. Однако, в США можно увидеть, что автомобили экстренных служб имеют странные атрибуты - цепи, которые болтаются под днищем.

Как выяснилось, у них есть вполне конкретное и понятное предназначение, пишет Главред со ссылкой на SlashGear.

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Отмечается, что эти свисающие цепи служат той же цели, что и обычные шинные цепи. Однако, в отличие от обычных цепей, пожарным и парамедикам не нужно выходить из машины, чтобы намотать их на шины. Это автоматическая система, которая активируется простым нажатием кнопки на приборной панели.

Под днищем пожарной машины или скорой находятся цепи, прикрепленные к небольшому резиновому колесу. Во время активации системы с помощью кнопки на приборной панели пневматический цилиндр опускает колесо, прижимая его к боковой стороне шины. Во время движения цепи с помощью центробежной силы попадают под колесо, создавая дополнительное сцепление с дорогой.

"Автоматическая цепная система гарантирует, что автомобиль прибудет на место происшествия безопасно, не попав в аварию. А пожарные и парамедики могут активировать систему во время движения, экономя решающее время при реагировании на вызов", - говорится в сообщении.

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