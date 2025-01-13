Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

Вы узнаете:
- Зачем на дорогах устанавливают дорожный знак "авто с крыльями"
- Что такое аквапланирование
Дорожный знак "авто с крыльями" не встречается в Украине, но у водителей могут возникнуть трудности во время путешествий за границей. Главред выяснил, что означает этот интересный символ на дорогах.
Портал Auto24 пишет, что дорожный знак с автомобилем и крыльями впервые появился в Бельгии, где обильные осадки приводят к частым затоплениям улиц и дорог.
Поэтому этот знак предупреждает об опасности аквапланирования - ситуации, когда автомобиль теряет управление из-за воды на дороге.
Как известно, в результате сильных дождей шина может потерять сцепление с поверхностью из-за слоя воды, который накапливается между колесом и дорогой, этот процесс еще называют "водным клином". При аквапланировании сцепление пропадает и автомобиль уплывает. Стоит отметить, что этот эффект редко возникает на всех 4-х колесах сразу.
Аквапланирование повышает риск ДТП. Ключевым действием в такой ситуации является ограничение скорости.
Дорожный знак с белым автомобилем активно внедряют не только в Бельгии, но других странах ЕС. Не исключено, что подобный символ может появиться в Украине.
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